Villas-Boas allo scoperto: “Voglio allenare una Nazionale. Ho 4 anni per farlo…”

Il tecnico svela la sua voglia di allenare una squadra nazionale

Per realizzare il suo sogno, però, Villas-Boas non ha troppo tempo dato che da sempre ha sottolineato come nei suoi piani non c'è l'idea di essere allenatore di calcio per molto tempo: "Mi restano ancora quattro anni per allenare. Ho questo tempo per farlo". Il manager, infatti, ha sempre affermato di non voler allenare per più di 15 anni e la sua carriera è cominciata nella stagione 2009-10, quando lasciò lo staff di José Mourinho e decise di accettare la proposta dell'Academica, in Portogallo.