Villas-Boas ‘contro’ Bielsa: “Uno scandalo che sia stato nominato per il The Best”

Dopo aver scoperto le candidature per il FIFA The Best relativamente agli allenatori, Andrè Villas-Boas, tecnico del Marsiglia, ha voluto commentare in modo piuttosto polemico la scelta di inserire tra i candidati Marcelo Bielsa, mister del Leeds.

Villas-Boas non ci sta

“Bielsa nominato per il The Best? Ritengo sia uno scandalo”, ha detto Villas-Boas come riportano Goal e AS. “Sicuramente merita un riconoscimento ma non è assolutamente tra i migliori cinque mister del mondo nel 2020. Ritengo che il fatto che Tuchel non sia nella lista dei nominati è davvero scandaloso. La FIFA dorme sempre e non capisce niente. Bielsa ha vinto la Championship, va bene, ha portato a casa un trofeo. Ma Tuchel ne ha vinti quattro ed è arrivato in finale di Champions League”.