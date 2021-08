Villas-Boas: “Detto no a due club. Voglio allenare una Nazionale”

Il mister, ora senza squadra, aspetta la chiamata giusta

VOGLIA - "Vorrei davvero fare un passo del genere. Ovviamente da professionista devo restare aperto a tutte le soluzioni", ha spiegato Villas-Boas sulla possibilità di mettersi alla guida di una squadra come CT. "I campionati sono appena iniziati e sotto questo aspetto il mercato è chiuso, purtroppo viviamo sulle sfortuna degli altri. Io però sono più orientato verso le nazionali, mi piacerebbe. Mi sono espresso tante volte su questo. Per me ho sempre pensato ad una carriera di 15 anni da allenatore. Mi piacerebbe molto fare i Mondiali, magari quelli in Qatar. Ma anche in tal senso il mercato delle Nazionali è molto chiuso, forse anche più chiuso dei club dato che i commissari tecnici si cambiano meno spesso. Il Portogallo è in ottime mani, per ora non se ne parla. Ho rifiutato due proposte da squadre di club per ora perché aspetto l'occasione giusta", le sue parole riportate da SapoDesporto.