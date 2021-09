Villas-Boas e quel rapporto per Mourinho su Messi: “Fargli fallo prima che…”

Curioso retroscena relativo agli anni 2000 svelato dal Mirror

Dall'Inghilterra, emerge un curioso aneddoto relativo alla prima metà degli anni 2000 e che vede protagonisti Lionel Messi , Mourinho e André Villas-Boas , all'epoca assistente dello Special One al Chelsea. Come riporta il Mirror , l'ex manager del Marsiglia era stato incaricato dal più quotato manager di estendere un rapporto di scout sul Barcellona nel 2005. Dal report, si può notare come Villas-Boas diede indicazioni piuttosto precise su quello che sarebbe poi diventato il sei volte Pallone d'Oro Messi.

FARE FALLO PRIMA CHE... - Nel rapporto si parla di un Messi appena 18enne e ancora non la star che poi è diventata. Villas-Boas aveva redatto un rapporto piuttosto chiaro sul Barcellona che il Chelsea avrebbe poi sfidato diverse volte in ambito europeo in quegli anni. "Qualità + velocità ma molto mancino". Era stata questa la prima descrizione del giovane Messi da parte di Villas-Boas. "Si muove e si comportante esattamente come Ronaldinho. Dentro tra linee o nelle diagonali. Incoraggia la squadra in avanti portando bene la palla. Incredibile 1 contro 1. Se l'opzione è commettere fallo su di lui è importante farlo fuori area e il prima possibile. Si è ripreso da un infortunio di recente".