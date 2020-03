Vince il titolo a Football Manager: festeggia con un fumogeno… in casa

Vincere un campionato è sempre un momento speciale. Ancora di più se la vittoria arriva contro ogni previsione. Solitamente la festa dopo un’impresa simile è sfrenata. I guai si verificano quando non si riesce a porre un limite alla propria gioia, a maggior ragione se questa deriva da un successo con i videogiochi. E’ accaduto a James Towers, 20enne scozzese, che ha portato al trionfo gli Hamilton Accies su Football Manager. Per festeggiare l’impresa il ragazzo ha pensato bene di accendere un fumogeno in casa per riprodurre la sensazione di trovarsi in curva. La camera e la via sono state immediatamente invase dal gas e colorate di rosso. James ha postato le immagini del fattaccio su Twitter giustificandosi: “Giorno 14 senza calcio. Ho appena vinto il campionato su Football Manager”. A volte l’astinenza da calcio fa davvero brutti scherzi.