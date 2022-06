Vinicius dalle difficoltà all’annata magica col Real Madrid: “Il segreto è stato…”

L'attaccante brasiliano si racconta tra club e Nazionale

Redazione ITASportPress

Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid decisivo nella finale di Champions League con il suo gol vittoria, ha rilasciato un'intervista ad AS ricostruendo il suo adattamento nei Blancos dal suo arrivo complicato fino all'ultima stagione di successi con i trionfi in Coppa appunto e anche in Liga.

CRESCITA E SEGRETO - "Arrivare al Real a 18 anni è stato molto complicato, soprattutto per me che sono diventato professionista a 16 anni senza completare l'intero percorso di base. Però ho avuto sempre le idee chiare e la società mi ha dato fiducia, ciò di cui avevo più bisogno", ha spiegato Vinicius. "Ho vissuto alti e bassi all'inizio, è normale per un giovane che stava vivendo tutte cose nuove. Però tutti gli allenatori mi hanno trasmesso tranquillità e al 2022 sono arrivato più calmo e con maggiore esperienza".

BRASILE - Un passaggio anche sulla Nazionale: "Ci piace giocare insieme in attacco con Neymar e gli altri. Questo aiuta molto. Ney è il mio idolo, con Paquetá ho sempre giocato per il Flamengo, e Raphinha l'ho sempre ammirato da quando ha giocato in Portogallo. Proviamo a segnare più gol possibili per essere sempre più connessi e raggiungere il Mondiale nel mondo migliore possibile".