Vinicius: “Reggere la pressione è sempre stato facile. Aiuteremo Neymar al Mondiale”

Il Brasile è una delle candidate per la vittoria del Mondiale. La Nazionale di Tite ha un organico completo in tutti reparti e uno dei giocatori di spicco è Vinicius Jr , attaccante del Real Madrid . Per il giocatore si tratta del suo primo Mondiale con la Seleçao e vorrà mettere in mostra tutto il suo talento.

Vinicius ha parlato del suo Brasile in vista dell’inizio della Coppa del Mondo e di come si sente ad essere una star del calcio mondiale. Ecco le sue parole nell’intervista concessa a Marca: "Reggere la pressione è sempre stato facile per me, essendo una star, come dite voi. Mi piace imparare dai giocatori con più esperienza, come Karim Benzema e Neymar. O Ney ha sempre avuto tanta pressione, proprio come me. Mi rivedo molto in lui. Aiuta i giovani e quello che fa da leader è molto importante e sa che aiutandoci possiamo aiutare anche lui e fare un grande Mondiale".