Vinicius: “Scelgo il Barcellona alla PlayStation ma amo il Real. Benzema? Buon rapporto”

Curiosa ed interessante intervista rilasciata dalla giovane stella del Real Madrid Vinicius al canale YouTube Desimpedidos. Il brasiliano ha commentato le recenti vicende con la camiseta blanca: dalla vittoria ottenuta martedì a spese dell’Inter in Champions League fino a temi molto particolari come… la PlayStation.

A tutto Vinicius: Inter, Benzema e Playstation

“Sono contento per la prima vittoria in Champions League e per aver dato una soddisfazione ai tifosi. Poter entrare con Rodrygo e aiutare la squadra è sempre importante”, ha detto Vinicius parlando dell’ultima gara giocata in Coppa. “Se l’assist era per Rodrygo o per Karim Benzema? No, no, era per Rodrygo. Quando ho ricevuto la palla, ho visto che due difensori dell’Inter tornavano molto veloci. Quando ci alleniamo insieme facciamo sempre movimenti simili, e grazie a Dio quello schema è andato bene”.

E a proposito di Benzema e delle recenti dichiarazioni del francese nei suoi confronti: “Nessun problema tra noi c’è un buon rapporto”, ha chiuso il brasiliano.

Simpatica, invece, la rivelazione sulle sue preferenze… alla Playstation: “Perché scelgo il Barcellona? Beh, inizialmente prendevo sempre il Barcellona per Neymar. La sceglievo per lui. Poi però ho scelto il Real Madrid con Bale e Cristiano Ronaldo. Io amo il Real Madrid”.

Poi sul futuro: “Se un giorno tornerò al Flamengo? Beh, in un futuro lontano sì. Voglio restituire qualcosa alla squadra che mi ha permesso di essere qui oggi in questo palcoscenico del calcio mondiale”.