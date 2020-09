Vinicius sogna in grande: “Voglio giocare col mio idolo Neymar e vincere il Mondiale col Brasile”

Sogna in grande l’attaccante del Real Madrid Vinicius Junior. Il brasiliano, protagonista nel club con la maglia blancos, vuole vincere ogni trofeo possibile in carriera, anche e soprattutto con la sua Nazionale. Non si nasconde il giovane classe 2000 che ai microfoni di Yellow and Green Football ha parlato del Brasile e del suo idolo Neymar.

“Spero di giocare ancora per la Seleção. Molti dei miei idoli sono lì. Neymar, che è la mia ispirazione, gioca per il Braasile quindi sarebbe bello indossare i colori verdeoro insieme a lui”, ha detto Vinicius. “Ho lavorato per essere convocato e spero di poter portare felicità alla nostra gente. Voglio giocare la prossima Coppa del Mondo, che ovviamente spero vinceremo. Ma ci sono molti buoni giocatori che possono essere convocati, quindi mi sto concentrando sul migliorare i miei numeri e le mie prestazioni. Voglio avere più esperienza sul campo e ovviamente devo essere pronto a dare il meglio se vengo chiamatao dalla Nazionale”.

