Virtus Entella annuncia: “Tutti vaccinati”

Con una nota e un post sui social, il club ha voluto mandare un chiaro segnale

Redazione ITASportPress

Il mondo del calcio lancia un segnale anche al Paese in tema vaccino anti Covid-19. Dopo i tanti club di Serie A che hanno mostrato come il gruppo squadra si fosse vaccinato per il coronavirus - vedi tra le ultime Cagliari e Lazio - ecco anche la Virtus Entella. Come, infatti, ha fatto sapere il club, il gruppo squadra è stato sottoposto al vaccino.

Questo il comunicato:

"Siamo felici di annunciare che tutto il gruppo squadra della Virtus Entella si è sottoposto al vaccino anti COVID-19.

Un segno importante per provare a mettersi alle spalle mesi complicati, con la speranza di riconquistare al più presto la nostra normalità. Un ringraziamento speciale va all’ASL 4 Chiavarese per averci aiutato e supportato in questo percorso".

Anche sui social, il club ha voluto scrivere un bel messaggio per dare l'annuncio: "TUTTI VACCINATI! Siamo felici di annunciare che tutto il gruppo squadra della Virtus Entella si è sottoposto al vaccino anti COVID-19. Un ringraziamento speciale va all'ASL4Chiavarese per averci aiutato è supportato in questo percorso. #vaccino #Covid19". Le parole del club su Twitter.