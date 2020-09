Virtus Entella, Tedino: “Bella gara contro il Bologna, ma dobbiamo iniziare a segnare”

La Virtus Entella, nel pomeriggio, ha strappato un prestigioso pareggio contro il Bologna, nonostante il test sia stato amichevole. Per i ragazzi di mister Bruno Tedino sarà comunque un segnale di incoraggiamento ed un messaggio positivo in vista della prossima stagione. L’allenatore dei liguri ha commentato ai microfoni di Sky Sport il buon risultato ottenuto nell’amichevole di Casteldebole.

“BELLA PROVA, MA SERVONO LE RETI”

“Oggi abbiamo disputato una bella partita, mi dispiace solo che ci sia mancata la rete, dopo una prova così stata sarebbe la conclusione perfetta. Non siamo venuti a Bologna per fare da sparring partner, nonostante il nostro lavoro insieme sia iniziato solo due settimane fa. Abbiamo disputato una partita ordinata e creato delle occasioni, abbiamo le qualità giuste per fare anche i gol. In particolar modo in campionato potremmo pagare in modo salato gli errori sotto porta, è qualcosa su cui dobbiamo lavorare”. Così mister Tedino ha commentato a Sky Sport il match pareggiato per 0-0 contro il Bologna.

