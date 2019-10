Viviano guarda avanti: “Voglio chiudere la carriera al Brescia”

L’avventura di Emiliano Viviano nello Sporting si è conclusa da poche settimane con la firma del portiere sulla rescissione del contratto che lo avrebbe legato al club portoghese fino al 30 giugno 2021.

Un’avventura, quella del portiere fiorentino con i biancoverdi, di fatto mai iniziata: arrivato nell’estate 2018 sotto la gestione Mihajlovic, durata poche settimane, Viviano è finito presto ai margini della rosa per poi trasferirsi in prestito alla Spal nella seconda parte della scorsa stagione e fare ritorno a Lisbona.

Adesso il pensiero dell’ex Fiorentina e Sampdoria è spostato verso gennaio, quando sarà possibile trovare una nuova destinazione.

Nell’attesa Viviano si sta allenando con la Primavera della stessa Sampdoria, il club in cui ha giocato tra il 2014 e il 2018, ma con in testa un’idea ben precisa, chiudere la carriera con la maglia del Brescia, il club nel quale ha militato in Serie B tra il 2005 e il 2009.

A rivelarlo è stato lo stesso giocatore in un’intervista a Libero: “So di poter dare una mano, magari come secondo. Parlerò col mio agente e vedremo. Il mio desiderio è chiudere la carriera a Brescia. Cellino è il presidente che capisce più di calcio in Italia”.