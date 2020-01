Viviano: “Io al Parma? Non ne so nulla”

Continuano i rumors di mercato attorno a Emiliano Viviano. Il portiere, attualmente svincolato dopo l’esperienza in Portogallo allo Sporting Lisbona, è stato accostato nelle scorse ore al Parma di Roberto D’Aversa, costretto a fare i conti con il grave infortunio di Luigi Sepe. Per cercare di fare chiarezza sulla questione, ParmaLive.com, in esclusiva, ha contattato telefonicamente l’estremo difensore.

PARMA – “A dire la verità, non se voi sapete qualcosa in più, ma io so che non c’è niente. Giuro che non ne ho idea, non so nulla di questa cosa”.