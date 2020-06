Viviano sicuro: “Senza pandemia la Juventus avrebbe vinto la Coppa Italia”

La stagione del calcio è tornata. Dopo le sfide di Coppa Italia, riecco il campionato con partite ogni giorno per la gioia degli appassionati. Lo stop forzato a causa dell’emergenza coronavirus, però, potrebbe aver cambiato i valori in campo. Ne è convinto, in un certo senso, Emiliano Viviano. Il portiere ha parlato ai microfoni di TMW Radio in riferimento al momento particolare della Juventus reduce dal successo contro il Bologna in campionato ma soprattutto dal ko contro il Napoli nella finale di Coppa Italia.

Viviano: “Senza pandemia, Juventus avrebbe vinto la Coppa”

Intervenendo nel corso di Stadio Aperto, Viviano ha commentato l’operato del tecnico Sarri, al centro di tante polemiche per la gestione della Juventus, e sulla recente finale di Coppa Italia persa ai rigori dai bianconeri contro il Napoli: “Se si prende un allenatore come Sarri dopo quattro anni di Allegri. che ritengo ottimo e un po’ sottovalutato allenatore, ma che fa un gioco differente, e lo si giudica subito dopo due finali perse è un errore alla base”, ha detto convinto Viviano. “La Juventus ha scelto Sarri perché vuole dare un’impronta calcistica alla filosofia Juventus e ci vuole del tempo, io credo che i dirigenti l’avessero preso in considerazione. Detto questo, sono contentissimo che la Coppa Italia l’abbia vinta il Napoli di Gattuso, una delle migliori persone del calcio, ma allo stesso tempo devo dire con sincerità, che secondo me senza pandemia la Coppa l’avrebbe vinta la Juventus“.

