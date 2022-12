Vlahovic: “Juventus? Non ho ben capito cosa sia successo. Sullo scudetto…”

"Vediamo ora quando torno in Italia, non ho capito bene che cosa sia successo. Mi ha fatto grandissimo piacere avere lui come presidente", ha spiegato Vlahovic come riportato da La Gazzetta dello Sport. "Se ne abbiamo parlato? No, non ne abbiamo parlato. Preoccupazioni? Io sono un calciatore, sono concentrato sul campo". E ancora: "Se il Mondiale e la delusione può essere una spinta per fare bene in chiave scudetto? Noi giochiamo partita per partita, siamo a 10 punti dal Napoli che gioca un grandissimo calcio ma la Juve non molla mai. Lotteremo fino alla fine".