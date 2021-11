Vlahovic: “Ogni gol per me è importante. Vogliamo il Mondiale. Sul futuro…”

Parla il bomber della Serbia

Dusan Vlahovic è senza dubbio uno dei calciatori del momento. L'attaccante serbo della Fiorentina è al centro di tanti rumors di mercato anche se, per il momento, non sembra essere turbato. Intervenuto dal ritiro della sua Nazionale in vista della partita contro il Portogallo valida per le qualificazioni al Mondiale, il centravanti ha parlato dei suoi obiettivi e del futuro.

CONCENTRATO - "Ogni gol è importante per gli attaccanti ed è importante che continui così. Avere continuità è fondamentale. Adesso abbiamo la partita che tutti aspettavamo, quello che l’allenatore Stojković dice da marzo: andiamo in Portogallo per vincere e qualificarci per la Coppa del Mondo in Qatar", le parole di Vlahovic.