Voronin: “Putin vuole finire sui libri di storia. Fossi in Ucraina ora…”

Redazione ITASportPress

Andriy Voronin, leggenda del calcio ucraino, e attuale assistente di Sandro Schwarz alla Dinamo Mosca, ha lasciato la Russia subito dopo lo scoppio della guerra. Intervistato da Sport Bild ha voluto dire la sua su quanto sta accandendo in Ucraina.

TRISTE - "Sto male da quattro giorni. Veramente male. Quando vedo tutte le immagini della mia terra, quando vedo le notizie. È tutto irreale, come un film. Ma un film dell'orrore. Non ho quasi più le parole", ha detto Voronin. "Putin? Non so cosa lo spinga a tanto. Forse vuole solo comparire nei libri di storia. Ma ci finirà al massimo come criminale".

AL RIPARO - Rifugiatosi in Germania, l'ex giocatore ha detto: "Sono grato alla gente di Berlino. Il mondo intero sostiene il nostro Paese. Anche in Russia sono contro Putin. Ho ricevuto messaggi da tutto il mondo, da parte di ex compagni di squadra, di altri atleti. Anche i russi mi scrivono: 'Siamo spiacenti. Non è colpa nostra'”.

FERMARE TUTTO - "Bisogna fermare quel figlio di p****** di Putin, aiutare i profughi. E mandare armi, così possiamo difenderci. Sono così orgoglioso del nostro Paese... Abbiamo città bellissime, persone fantastiche. Continueremo a combattere e vinceremo. Ma il prezzo sarà alto. Tutti quei morti. I miei pensieri e il mio cuore sono in Ucraina. Ho amici a Kharkiv, a Kiev, nella mia città natale Odessa. Ricevo messaggi ogni cinque minuti. È difficile da sopportare. Voglio solo aiutare. Con soldi. Qualunque cosa. E non so se dovrei dirlo: ma se fossi in Ucraina in questo momento, probabilmente avrei anche una pistola in mano",

Andriy Voronin (getty images)