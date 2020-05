Vucinic: “Juventus, prendi Mbappé. E quello scambio con Guarin…”

Tanti temi affrontati dall’ex attaccante di Lecce, Roma e Juventus Mirko Vucinic nel corso della sua intervista a Sky Sport. L’ex centravanti montenegrino, tra passato e futuro, ha parlato a lungo anche della sua carriera e del momento del calcio attuale con riferimento al mercato dando un bel consiglio alla Vecchia Signora in termini di bomber da acquistare…

Vucinic: “Juventus, prendi Mbappé”

Prima di parlare della sua esperienza alla Juventus, Vucinic ha voluto subito dare un consiglio di mercato ai bianconeri. Dopo aver acquistato tra lo stupore generale Cristiano Ronaldo, la Vecchia Signora potrebbe fare il bis con un altro talento e crack del calcio mondiale: “Io prenderei Mbappé, anche se c’è già Cristiano Ronaldo”, ha detto Vucinic. “Ho molti dubbi sul fatto che il Psg voglia cederlo, ma uno come lui non nasce più e corre al triplo degli altri“. Chissà se il direttore sportivo Fabio Paratici ascolterà le sue parole.

Lo scambio con Guarin

Ma tornando al suo passato da calciatore, quando vestiva la maglia della Juventus, Vucinic ha parlato anche della trattativa sfumata all’ultimo secondo con l’Inter in cui lui sarebbe dovuto passare ai nerazzurri e a Torino sarebbe dovuto andare Guarin: “Mancava soltanto la firma che, però, non arrivò”, ha raccontato l’ex attaccante. “Per come è andata alla fine sono felice, non so che situazione avrei trovato a Milano. In seguito sono andato ad Abu Dhabi e mi sono trovato bene”. E sul futuro, il montenegrino ha aggiunto: “Futuro? Sto prendendo il patentino per allenare. Mi piacerebbe tornare nelle squadre dove sono stato, soprattutto al Lecce che è la squadra che porto nel cuore più di tutte”. Sui mister avuto in carriera, invece, parole d’amore verso tutti: “Tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno dato qualcosa”.