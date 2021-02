Vucinic: “Pirlo sempre meglio come allenatore. Su Juventus-Roma dico che…”

Grande doppio ex della sfida Juventus-Roma in programma questa sera, Mirko Vucinic ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Non solo il big match odierno di Serie A (QUI PER VEDERLO), ma anche un pensiero sul nuovo mister dei bianconeri Andrea Pirlo.

Juventus-Roma e non solo: parla Vucinic

“Il mio primo pensiero se devo pensare alla sfida tra Juventus-Roma è che vorrei giocarla… è sempre una grande sfida. La Juve è favorita perché, anche se non c’è il pubblico, il proprio stadio rappresenta un vantaggio. Mi aspetto una gara aperta, divertente. Juve e Roma giocano e lasciano giocare rispecchiando le filosofie dei propri allenatori”, ha detto Vucinic.

Poi, parlando in modo più specifico dei bianconeri, ecco il pensiero dell’ex bomber su Pirlo: “Devo dire che prima era un professore in campo. Adesso è diventato un allenatore e lo vedo sempre meglio nel nuovo ruolo. Le difficoltà iniziali erano legate al precampionato corto e poi Andrea doveva calarsi in una realtà diversa. Ha avuto bisogno di rodaggio ma sta dimostrando di essere all’altezza”. “Il suo segreto? Lo chiederò direttamente a lui dato che pure io sto studiando per prendere il patentino da allenatore”.