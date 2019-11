Walker ‘portiere’…da record: primo inglese a compiere un intervento in Champions League dal 2016

Rischia di diventare un vero e proprio tormentone la mossa di Pep Guardiola durante la gara tra il suo Manchester City e l’Atalanta in Champions League. La pazza idea di schierare, a cambi finiti, Walker, che di mestiere fa il difensore, in porta passerà alla storia, o meglio lo ha già fatto.

Infatti, la parata di Kyle Walker sul tiro di Ruslan Malinovskyi ha fatto il giro del mondo. Ma non è stato soltanto un salvataggio ai fini del risultato, ma ha fatto registrare anche un record storico. Come evidenziato da Opta, si tratta della prima parata realizzata da un portiere inglese in Champions League, dal 2016 ad oggi. In questo caso non è stato nemmeno un portiere di ruolo, ma un difensore adattato. L’ultimo intervento di un inglese in Champions League, considerando dalla fase a gironi in poi, risale al dicembre del 2016, quando Ben Hamer giocò in Leicester-Porto.