Walter Zenga: “Mai divorziato con Raluca, mia attuale moglie”

I figli di Walter Zenga nati dalla relazione con Roberta Termali, Andrea e Nicolò hanno attaccato il padre asserendo di non essere mai stato presente nella loro vita. Zenga si è difeso dicendo che non sono verità ma solo bugie messe in giro dai figli della seconda moglie visto che i rapporti non sono più buoni con l’ex conduttrice. Jacopo invece è il figlio avuto dalla relazione con la prima moglie Elvira Carfagna con il quale però i rapporti sono buoni tuttora. L’ex portiere nerazzurro ha spiegato che con la terza moglie Raluca Rebadea il rapporto è solido contrariamente a quanto si è scritto: “Non sono divorziato con lei come hanno detto. Quel mio ost su Instagram dove veniva annunciata la rottura è stato poi rimosso dopo 8 ore. Quindi nessuna separazione” ha detto a Live non è la D’Urso.