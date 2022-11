Wanda Nara: “Assegno bloccato da Icardi non è vero, io sua procuratrice e lo amo”

Come al solito Wanda Nara non passa mai inosservata. L'ex moglie di Mauro Icardi ieri ha partecipato al programma di Rai1Ballando con le stelle da "ballerina per una notte" dove ha sfoggiato un sexy tanga. Poi è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha detto la sua verità sul matrimonio con Mauro Icardi."Non stiamo insieme da due mesi ma prima di entrare qui stavo parlando con lui. Abbiamo cinque figli insieme, lui è molto presente anche con i ragazzi che ho avuto dal mio ex marito", ha esordito Wanda. "La verità è che io sono un po' all'antica e per me la famiglia è la cosa più importante. Io ho lasciato la mia carriera, il mio lavoro, per dare priorità alla famiglia. La mia priorità era accompagnare Mauro nella sua carriera.Quando abbiamo iniziato a litigare e non c'era più pace in casa ho pensato alla tranquillità dei bambini e ho detto basta". La 36enne poi ha smentito di avere un flirt con L-Gante: "È solo un compagno di lavoro, mi hanno chiamato per fare uno shooting fotografico con lui per un marchio di vestiti sportivi. Hanno venduto tutto in due giorni e così il suo manager mi ha proposto il videoclip. Non c'è nulla tra di noi". L'argentina ha seguito Mauro Icardi prima in Francia e poi in Turchia: Cosa provo per Mauro? Io lo amo, è la persona piu importante e quella con cui ho deciso di rimettermi in gioco in amore. Lui sa che ci sarò sempre", ha affermato Wanda Nara a Verissimo per poi precisare: "Sono ancora la sua procuratrice. La storia dell'assegno bloccato non è vera. Magari un giorno potrà succedere ma ora no. Forse mescolare vita privata e lavoro ha rovinato il raporto. Ho chiuso io il contratto con il Galatasaray", ha concluso Wanda Nara.