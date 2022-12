Wanda Nara: “Con Icardi è finita da tempo, adesso voglio uno stallone”

La storia d'amore è ormai finita tra Wanda Nara e Mauro Icardi e la modella ha già fatto sapere che il suo ex compagno deve darle 100 milioni di euro. Oggi nuovo capitolo della vicenda con Wanda Nara che in una stories di Instagram ha affermato che non ha più rapporto sentimentale con Icardi e di essere single ormai da due mesi: "Da ottobre 2022 sono sola e mi diverto - ha spiegato Nara rispondendo ai suoi followers -. Il mio uomo? Deve essere intelligente, appassionato per quello che fa, deve essere uno stallone, una persona matura e sicura, che si prenda cura di me, che mi rispetti e che mi faccia sorprese".