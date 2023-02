Wanda Nara: “Con la cessione di Icardi, l’Inter ha fatto uno squadrone”

"Mi vedono come il terrore del calciomercato. L'Inter con i 70 milioni che abbiamo lasciato ha fatto uno squadrone della Madonna. Voto come procuratrice? 10. Meglio io o Mino Raiola? Lui era il numero 1. Ma anche io alzo sempre il prezzo. Mi volevano come procuratrice due calciatori della nazionale argentina, ma non posso dire chi", ha spiegato Wanda Nara senza peli sulla lingua.