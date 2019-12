Wanda Nara: “Icardi adesso in un club migliore. I consigli hot di Conte? Mauro non fa niente prima delle gare…”

Dopo mesi travagliati, Mauro Icardi, la scorsa estate, ha lasciato l’Inter per approdare al Paris Saint-Germain. Una scelta sulla quale, intervistata da Piero Chiambretti a #CR4 – La Repubblica delle donne, che andrà in onda domani in prima serata, è tornata a parlare la moglie nonché agente dell’argentino Wanda Nara.

PSG – “Non so chi sia stato a cacciarlo dall’Inter, è una cosa che è andata bene a tutti. Lui adesso è andato in una squadra migliore e più importante. Il Psg è uno dei club più importanti al mondo”.

CONSIGLI HOT – “I consigli sessuali di Conte? Non saprei, dovrei provare a farlo prima della partita, ma Mauro è molto professionale e prima di giocare non fa niente. Solo dopo la gara, se è andata bene: altrimenti non mi vuole neanche vedere”.