Wanda Nara: “Icardi alla Juve? Con il calcio non si sa mai…”

Il futuro di Mauro Icardi rimane un’incognita. Per l’attaccante argentino, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, si è parlato anche di un possibile approdo alla Juventus: una voce che è stata così commentata dalla moglie-agente del giocatore Wanda Nara a Chi.

FUTURO – “Mauro ai bianconeri? Non lo so, non so se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, con il calcio non si sa mai. Starà a lui scegliere, noi lo seguiremo. E’ difficile che discuti con lui, lo conosco molto bene e so cosa vuole come calciatore e come uomo. Il fatto che io lo accompagni nelle sue scelte è per lui una sicurezza in più. Il mio ruolo? Faccio la modella da quando ho sei anni, in Argentina sono molto famosa. Ho lasciato il mio Paese per seguire Mauro in Italia quando ero all’apice del mio successo. Le persone non dovrebbero giudicarmi per come mi vesto o per le mie foto su Instagram: faccio la procuratrice seriamente”.