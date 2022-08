Wanda Nara, per tutte le colf è una strega

La ex colf di Wanda Nara ha accusato di maltrattamenti la moglie del calciatore del Psg Mauro Icardi. Dopo che la donna è apparsa alla tv argentina, altre collaboratrici domestiche hanno deciso di protestare contro la showgirl arrivando addirittura a organizzare una marcia per strada. Dicono che è una donna orribile e si comporta da strega. Wanda Nara però vuole dimostrare che queste accuse sono false e agirà di conseguenza per tutelare la sua immagine di showgirl e modella. Altro che Icardi, all'attacco ci va Wanda.