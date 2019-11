Wanda Nara provoca l’Inter: foto del figlio con la maglia del Borussia Dortmund

Wanda Nara provoca l’Inter. Volontario o no, il gesto della showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, desta scalpore. Nelle scorse ore, attraverso una storia su Instagram, la procuratrice dell’ex capitano nerazzurro ha pubblicato una foto del figlio con la maglia del Borussia Dortmund.

Perché provocazione? Beh, sarà un caso ma i tedeschi sono i prossimi rivali dell’Inter in Champions League in una delle gare che potrebbero essere decisive per il superamento del girone di coppa. La foto non è passata inosservata agli occhi dei tifosi nerazzurri, che hanno visto l’episodio come l’ennesima provocazione della coppia Wanda Nara-Icardi. Vedremo se, dopo la gara, a seocndo dell’esito del match, ci sarà una nuova puntata di quella che sembra essere a tutti gli effetti una storia d’amore destinata a finire…molto male.