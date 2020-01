Wanda Nara su Icardi: “Io la rovina della sua carriera? Macché, alla fine ho avuto ragione io…”

Mauro Icardi, la scorsa estate, ha lasciato l’Inter per accasarsi al Paris Saint-Germain. Una mossa nella quale un ruolo decisivo sarebbe stato svolto dalla sua moglie, nonché agente, Wanda Nara. La showgirl, nel corso di un’intervista a Grazia, ha voluto difendersi dalle accuse di essere la rovina dell’attaccante argentino.

RAGIONE – “Ormai, purtroppo, sono vista da tutti come la moglie-manager del calciatore. A volte vengo additata come pazza, addirittura come la rovina della sua carriera, ma non è così: alcune decisioni impopolari, alla fine, mi hanno dato ragione”.

WANDA NARA: “I CONSIGLIO HOT DI CONTE? MAURO NON FA NIENTE PRIMA DELLE GARE…”