Webo e l’episodio di razzismo in Psg-Basaksheir: “Tutti hanno visto. Si è superato il limite”

Pierre Webo, viceallenatore dell’Istanbul Basaksehir, è tornato sull’episodio di razzismo avvenuto lo scorso martedì in Champions League che ha portato alla sospensione dell’incontro contro il Paris Saint-Germain.

L’assistente dell’arbitro ha pronunciato delle parole interpretate a sfondo razzista che hanno poi portato al rinvio della sfida al giorno successivo e al cambio della terna dei direttori di gara. Intervenuto nelle ore dopo la gara, Webo, vittima delle parole offensive, ha detto ai media: “Tutti hanno visto in tv quello che ha detto l’arbitro. Come membro della Uefa ritengo che abbia oltrepassato i limiti, questa è la mia opinione”.

E ancora: “Ci tengo a ringraziare il presidente del club e il Presidente della Turchia Erdogan per la loro solidarietà. Li ringrazio per il loro sostegno in questo momento difficile. L’8 dicembre è diventato un giorno molto significativo”.