Wendie Renard, appello social per ritrovare… il premio The BEST

Wendie Renard ha perso il premio FIFA The BEST e vuole ritrovarlo. La calciatrice del Lione, nonchè difensore della Francia femminile, ha parlato attraverso la propria pagina Twitter appellandosi ai tanti seguaci per ritrovare l’ambito trofeo. La donna lo avrebbe perso sul treno che la portava da Parigi a Lione nella mattinata di ieri.

SOCIAL – “Buonasera a tutti, ieri ho preso il treno Parigi-Lione alle ore 9.56 (senza fermata) e sono arrivata alle 12 alla stazione Part-Dieu. Sfortunatamente ho dimenticato una valigia nella quale avevo due trofei (France Football e The BEST). Me ne sono resa conto soltanto una volta che sono arrivata a casa, per cui sono ripartita verso la stazione Perrache. Mi è stata restituita la valigia, ma dentro non c’era più il premio ‘The BEST’. Da parte mia ho fatto ciò che era necessario. Ma conto sullo staff delle ferrovie francesi e della stazione per ritrovare il trofeo. Grazie”, queste le parole della Renard sul suo profilo Twitter.