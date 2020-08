Wenger: “Contro Atalanta e Atletico Madrid tutto può succedere. Ma in Champions le favorite sono…

Anche la Serie A è giunta al termine, ma il calcio non si ferma con le competizioni europee pronte ad infiammare il mese d’agosto. Europa League ma soprattutto Champions League con gare davvero dall’esito certo. A commentare quello che potrebbe accadere in questa inedita fase finale è stato Arsene Wenger, ex allenatore dell’Arsenal, ai microfoni di Europe 1.

Wenger: “Contro Atalanta e Atletico Madrid tutto possibile ma le favorite…”

“Quando giochi contro l’Atalanta o contro l’Atletico Madrid tutto può succedere“, ha detto Wenger avvisando le altre squadre ed elogiando, evidentemente la Dea e i Colchoneros. “Ma per me Manchester City e Psg sono i favoriti in termini di potenziale. Sento che il Psg è meno forte di quanto non lo fossero tre o quattro anni fa. Ma all’epoca anche la competizione era più difficile. Tuttavia, penso che la qualità del calcio europeo sia di alto livello e queste squadre sono ancora tra le migliori in Europa”.

E ancora sul Psg: “Perché non hanno ancora vinto la Champions? Secondo me non si dovrebbero cercare i motivi per i quali non hanno vinto ancora. Anche il Real Madrid non ha vinto il torneo per 10-15 anni, e poi lo ha vinto tre volte di seguito”, ha commentato l’ex manager dei Gunners. Ricordiamo che il Manchester City sfiderà il Real Madrid negli ottavi di finale partendo dal risultato favorevole dell’andata. Mentre il Psg se la vedrà con l’Atalanta direttamente ai quarti…