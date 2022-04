Wenger diventa virale sul web per… il suo fisico

Alcune immagini del francese in costume hanno fatto giro dei social

La storia parla per lui. Arsene Wenger è sicuramente uno dei tecnici più importanti nel mondo del calcio. Il francese ha legato gran parte della sua carriera all'Arsenal e ha lasciato una traccia indelebile in oltre vent'anni di panchina con i Gunners. Ha vinto tanto e soprattutto ha conquistato il titolo della Premier League del 2004 da imbattuto restando nella storia come l'allenatore degli ‘invincibili'.

Eppure, in queste ore, il manager, attualmente dirigente Fifa per lo sviluppo del calcio, ha fatto parlare di sé per altre ragioni. Nel dettaglio per... il suo fisico.

Ebbene sì, perché sui social molti utenti hanno condiviso alcuni scatti di Wenger in spiaggia con un pantaloncino da mare e addominali scolpiti. A 72 anni, sicuramente, il francese ha mostrato assolutamente un corpo in piena forma da far invidia a chiunque. Non solo. L'ex allenatore si sarebbe pure fermato a scambiare qualche palleggio con alcuni fan.

Il calcio è stato e resta la sua vita...