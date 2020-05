Wenger esalta Mbappé: “Messi e CR7 sono a fine della carriera. Lui sarà il migliore”

Chi sarà il prossimo crack del calcio mondiale? Diversi i nomi del possibili futuri numero uno. Se Lionel Messi e Cristiano Ronaldo hanno dominato la scena dell’ultimo decennio e magari lo faranno ancora per un po’, c’è chi come l’ex manager dell’Arsenal Arsene Wenger guarda al futuro ed elegge Kylian Mbappé.

IL MIGLIORE – “Messi e Ronaldo? Non abbiamo mai visto giocatori come loro. Un duello incredibile duranto per così tanto tempo. Due insieme così non si sono mai visti”, ha detto Wenger. “Sono due calciatori assolutamente decisivi, in qualsiasi situazione. Peccato che si stiano avviando verso la fine della carriera“. E chi potrebbe prenderne il posto? Per il francese è arrivato il momento di un suo connazionale: “Adesso attendo la prossima generazione. E questa volta il migliore potrebbe essere francese: Kylian Mbappé. Anche se non dobbiamo dimenticare Neymar”.