Wenger: “Gli arbitri dovrebbero parlare dopo le partite e spiegare le decisioni”

L'ipotesi del capo dello sviluppo globale del calcio

Un'altra rivoluzione nella testa di Arsene Wenger . Il capo dello sviluppo del calcio globale della Fifa, dopo aver lanciato l'ipotesi del Mondiale ogni due anni, vorrebbe che dopo le partite, anche gli arbitri, esattamente come i giocatori e gli allenatori, andassero a parlare con la stampa per spiegare le proprie decisioni.

Come riportato daL'Equipe, Wenger è intervenuto nel corso della Giornata degli Arbitri esprimendo quella che potrebbe essere una grande novità: "Gli arbitri saranno presto dietro al microfono?", la domanda posta all'ex manager dell'Arsenal. "Sarebbe un buon modo per evitare polemiche e metterle fuori prima che diventino dibattiti pubblici", ha detto il francese. "Dovremmo ottenere prima l'approvazione degli arbitri e non conosco abbastanza lo stato d'animo in cui si trovano dopo le partite per poter rispondere al meglio questa domanda".