Wenger: “Haaland in Premier League. I migliori vogliono più soldi possibili…”

Parla l'ex manager Gunners tra mercato e Premier League

Redazione ITASportPress

Non solo l'ipotesi del Mondiale di calcio ogni due anni, ArseneWenger, ex manager dell'Arsenal e attuale membro FIFA, ha commentato nel corso di un'intervista a Bild Live anche alcune tematiche importanti dell'attualità calcistica europea. Dal calciomercato fino alla possibilità di fare ritorno alla guida dei Gunners di Londra vista la partenza negativa in campionato.

MERCATO - Il pensiero di Wenger è rivolto a chi, probabilmente, monopolizzerà la prossima sessione di calciomercato: Erling Haaland. "Penso che il suo futuro sia inevitabilmente in Premier League. Il motivo è molto semplice: il campionato inglese ha una forza economica che nessun altro ha. E poi, i migliori calciatori cercano sempre i migliori contratti per guadagnare più soldi possibili. In tal senso la Premier League non ha rivali". E ancora: "Credo che Haaland sia in assoluto il miglior giocatore forse dopo solo Mbappé. La sua ambizione e la sua voglia di fare e di vincere ogni duello è davvero la sua arma vincente".

ARSENAL - A proposito di Premier League, impossibile non chiedere un commento sull'Arsenal all'ex tecnico con tanto di curiosità sul suo possibile ritorno alla guida del club: "Ho dato i miei anni migliori a questo club. Ora sono 71enne e loro sono comunque in una buona condizione. Hanno perso le prime gare ma no. Io al momento sono solo un loro fan".