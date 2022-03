Wenger: “Mi manca allenare. Sono come un ragazzo che ha smesso di drogarsi”

L'ex storico tecnico dell'Arsenal sente la mancanza del coaching

Arsene Wenger sente la mancanza del campo e dell'essere in panchina. L'ex manager dell'Arsenal, ora capo dello sviluppo del calcio mondiale per la Fifa, ha parlatoa beIN Sports lasciandosi andare ad alcune confessioni relative alla sua carriera e alla sua voglia, chissà, di rimettersi in gioco come tecnico.

PARAGONE - "Sai, posso contribuire allo sviluppo del calcio in diversi modi. Ma mi manca allenare, mi manca l'intensità. Sono vulnerabile, sono come un ragazzo che ha smesso con le droghe. Sono convinto di poter contribuire al calcio in altri modi, e questo mi tranquillizza un po', ma...". Wenger ha poi continuato: "Allenare è prendersi cura di un bel gioco, dei valori a cui teniamo, di ciò che entra nel nostro corpo, in ogni cellula del nostro corpo. È più che guardare il calcio, è uno stile di vita. Ci preoccupiamo, ci emozioniamo e ci arrabbiamo ma quando siamo sul campo è come essere in un grande teatro di sogni".