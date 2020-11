Wenger (ora) se la ride: “Mi rilasso a vedere gli altri allenatori soffrire in panchina…”

Dopo oltre vent’anni alla guida dell’Arsenal, Arsene Wenger ha detto basta. Stop alla carriera da allenatore, almeno per ora, anche se il calcio è rimasto sempre il suo mondo. Ecco perché, nel corso di un’interessante intervista rilasciata alla BBC, il manager francese non ha nascosto di osservare ancora con attenzione le vicende del pallone e di essere piuttosto sereno e… divertito nell’osservare quelli che fino a poco tempo fa erano suoi colleghi.

Wenger: “Mi rilasso a veder gli altri allenatori soffrire…”

“Mi rilasso quando vedo altri allenatori soffrire”, ha esordito con ironia e un pizzico di malizia Wenger. “Perché in realtà penso: ‘È il tuo turno, amico mio’. Ma guardo anche il calcio non solo gli allenatori. E devo dire che mi piace ancora molto. Ed è più facile per me quando guardo le partite da lontano. Mi piace perché il calcio è sempre imprevedibile. Non è come il teatro che inizia e finisce allo stesso modo. Quando vai ad una partita di calcio, ogni sera, ogni garta è sempre diversa”.