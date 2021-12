Wenger spegne i rumors: “Io al Psg? Invenzione di Natale…”

L'ex allenatore dell'Arsenal spedisce al mittente le voci su un suo approdo nel club parigino

Il futuro, almeno quello prossimo, di Arsene Wenger non sarà alla guida di alcun club, tantomeno del Paris Saint-Germain . L'ex manager dell'Arsenal, ora responsabile dello sviluppo del calcio per la FIFA, ha voluto smentire categoricamente le voci riportate da diversi media inglesi e francesi che lo volevano come nuovo allenatore del club parigino.

Nel corso della trasmissione Rothen s'enflamme, Wenger ha voluto mettere la parola fine ad ogni rumors sul suo conto: "Io al Psg? È solo immaginazione pre-natalizia che non so chi abbia tirato fuori. Non c'è assolutamente nulla", ha spiegato l'ex mister. "Ripeto, non so neppure chi abbia tirato fuori questa notizia. Io adesso voglio continuare a seguire il lavoro che sto ricoprendo e farlo nel modo migliore. Stiamo cercando di sviluppare il calcio in tutto il mondo, soprattutto in Africa. Quando intraprendo un lavoro lo voglio portare a termine e ho intenzione di farlo anche in questo caso".