Wenger torna ad allenare: sarà mister di squadra All Stars saudite contro Psg

L'ex manager dell'Arsenal tornerà ad essere allenatore per un giorno

Redazione ITASportPress

Oltre venti anni di carriera all'Arsenal poi il ruolo importante nella Fifa come responsabile dello sviluppo mondiale del calcio. Arsene Wenger non ha mai lasciato veramente il mondo del pallone ma adesso torna a viverlo in prima persona con una nuova, seppur particolare, occasione.

L'ex manager Gunners, infatti, sarà di nuovo allenatore per una gara molto speciale. Il 71enne tornerà ad essere mister per un'amichevole che si terrà il prossimo gennaio, a Doha, tra le All Stars saudite e il Paris Saint-Germain. Wenger guiderà i migliori giocatori sauditi in un'esibizione contro Messi, Neymar e Mbappé.

Per l'ex tecnico sarà l'occasione per riprovare quelle sensazioni vissute nei tanti anni di carriera con le varie squadre del Nancy, Monaco, Nagoya Grampus e, ovviamente Arsenal. L'avversario non sarà di certo il più facile da affrontare, ma quello che conta sarà l'esperienza che verrà vissuta. Non resta che attendere la gara di esibizione fra tutte le stelle, anche quelle in panchina...