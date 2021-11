Wenger, troppo amore per l’Arsenal: “Me ne pento. Avrei potuto allenare altri club”

Parla l'ex manager dei Gunners

L'ADDIO - E sul momento dell'addio all'Arsenal: "Per me è stato come assistere alla fine della mia vita, a un vero e proprio funerale", ha dichiarato Wenger. "Persino le enormi critiche che ho ricevuto negli ultimi anni si sono fermate, tutti erano gentili con me. Per me è stato importante, il calcio ha un significato enorme nella mia vita, quando allenavo ero una specie di eremita, vivevo in una bolla, c’erano solo la mia casa, il centro d’allenamento e lo stadio. Mi sento in colpa perché il calcio mi ha fatto diventare egoista, non mi ha fatto prendere cura delle persone intorno a me, della mia famiglia. Ho sacrificato i migliori anni della mia vita per l’Arsenal, ma alla fine sono stato ripagato dall’amore dei tifosi, da quanto ho contribuito per rendere il club ciò che è oggi. Non rinnego e non rinnegherò niente, sosterrò l’Arsenal per sempre".