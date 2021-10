Wenger: “Vi spiego il Mondiale ogni 2 anni. Si tratta di un’evoluzione…”

Il commento dell'ex manger dell'Arsenal sulla possibilità del massimo torneo per Nazionali ogni due anni

FUNZIONAMENTO - "La mia proposta è di raggruppare le qualificazioni in una o due finestre internazionali, invece delle cinque attuali. In questo modo ci sarebbero meno interruzioni e i giocatori rimarrebbero al loro club per quasi tutta la stagione. Come manager di club avrei firmato immediatamente per questa proposta". E ancora: "L'attuale sistema, con il Mondiale quadriennale, è stato stabilito quasi 100 anni fa. Aveva senso in quel momento, soprattutto a causa dei viaggi, ma i tempi sono cambiati. Il Mondiale 2026 sarà a 48 squadre. Con più nazionali nella fase finale non ha più senso avere lunghe qualificazioni distribuite nell'arco di due anni. La coppa del mondo biennale sarà ancora la coppa del Mondo: le migliori squadre nazionali che si sfidano in una competizione a eliminazione diretta. Sarà sempre l'apice della carriera di un giocatore e la più grande fonte di passione per i tifosi. Questa tradizione ci sarebbe ancora. E in realtà voglio darle più spazio".