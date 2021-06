Werner e la novità VAR in Premier League: “Linee più spesse? Avrei fatto 5 gol in più”

In terra inglese si starebbe ipotizzando di rendere più spesse le linee del fuorigioco per dare maggiore flessibilità

Come riporta il Mirror, il centravanti sarebbe ben lieto di accogliere questa modifica che, a suo dire, gli avrebbe permesso già nell’annata appena trascorsa di segnare decisamente di più. Non un dettaglio da sottovalutare per un attaccante per altro spesso criticato proprio per la scarsa vena realizzativa. "Ho letto che vogliono rendere più spessa la linea del VAR in Inghilterra", ha esordito Werner sui rumors riportati dal Times e da altri tabloid. "Sarebbe un bene per me perché sono convinto che avrei potuto già fare 5 gol in più in questa stagione. In ogni caso dico che fondamentalmente il VAR è un bene. e lo dico, anche se ne ho sofferto io stesso in modo particolare".