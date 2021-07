Werner portiere per un giorno… almeno per la giornalista: che gaffe!

Spettarore al GP in Austria di Formula Uno, l'attaccante del Chelsea è stato presentato come... estremo difensore

Sarà stata colpa dei pochi gol segnati in questa stagione, ma Timo Werner , che di ruolo fa l'attaccante, per una sera è diventato... portiere . Almeno per una giornalista di Sky Sports che in occasione di un'intervista, ha presentato il giovane tedesco del Chelsea come estremo difensore.

LA GAFFE - Presente nel weekend di motori in Austria per assistere alla gara di Formula Uno, Werner ha accettato di essere intervistato ma mai si sarebbe aspettato di essere annunciato come il "portiere del Chelsea". La giornalista ha sbagliato ma il calciatore ha scelto di far finta di nulla - o forse neppure ha sentito - e rispondere come se nulla fosse alle domande. In breve tempo, però, l'errore è diventato virale sul web con diversi commenti ironici sia su chi ha sbagliato sia sul giocatore.