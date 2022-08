West Ham-Viborg, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per il playoff d'andata alle 20:45.

Redazione ITASportPress

Si gioca oggi alle 20:45 la gara d'andata del playoff di Conference League tra West Ham-Viborg. Grande attesa per la partita anche per gli appassionati di calcio italiani che attendondo di vedere in campo Gianluca Scamacca, pronto per la nuova avventura made in Inghilterra.

West Ham-Viborg, l'attesa

Il West Ham scenderà in campo nel preliminare di Conference League contro i danesi del Viborg, stasera alle 20.45 italiane al London Stadium. Per l'occasoione David Moyes sembra essere intenzionato a schierare Scamacca titolare per cercare la via del gol dopo l’inserimento graduale che fin qui lo ha portato a giocare 56 minuti nelle prime due partite di Premier.

L’avversario non è certo da sottovalutare ma potrebbe essere la "vittima" giusta anche per trovare il primo gol in maglia Hammers.

Probabili formazioni e altre partite in programma

Queste le probabili formazioni della gara:

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Johnson, Cresswell; Rice, Downes; Bowen, Lanzini, Benrahma; Scamacca. Allenatore: David Moyes

VIBORG (4-3-3): Lund; Anyembe, Zaletel, Burgy, Sorensen; Bonde, Gronning, Leemans; Said, Grot, Lonwijk. Allenatore: Jacob Friis

Il match tra West Ham e Viborg, così come gli altri in programma per il playoff di Conference League potrà essere visto in diretta in streaming su NOW. Sarà disponibile anche in versione Diretta Gol con le azioni da rete di tutte le gare.

Di seguito le altre partite in programma:

18:00 Rakov - Sparta Praga

19:00 Slovacko - AIK

19.00 CSKA Sofia - Basilea

19:00 Rigas - Linfield

19.00 Molde - Wolfsberger

19:00 Tel Aviv - Nizza

19:00 Young Boys - Anderlecht

19:30 Craiova - Beer Sheva

19:45 Istanbul Basaksehir - Anversa

20:00 Zrinjski - Slovan Bratislava

20:00 Vaduz - Rapid Vienna

20:30 Lech - Diddeleng

20:30 FCSB - Viking

20:30 Colonia - Fehervar

20:45 Maribor - Cluj

20.45 Villarreal - Hajduk Spalato

21.00 Fiorentina - Twente

21:00 Partizan - Hamrun

21.00 AZ - Gil Vicente

21:00 Shkupi - Ballkani