Wigan in amministrazione controllata: colpa del Coronavirus

La crisi economica causata dalla pandemia di Coronavirus sta travolgendo l’economia mondiale con ripercussioni pesanti su aziende e privati.

Anche lo sport, e il calcio in particolare, sono stati toccati in maniera significativa. Le conseguenze si vedranno a lungo termine, nei movimenti di mercato e non solo, ma intanto dall’Inghilterra arriva la notizia della prima società a livello mondiale finita in amministrazione controllata proprio a causa della crisi economica venutasi a determinare negli ultimi mesi.

Si tratta del Wigan Athletic, che milita in Championship.

Nobile decaduta

La EFl ha inflitto ai Latics una penalizzazione di dodici punti che dovranno essere afflittivi: ovvero se la squadra, che con questa penalizzazione è precipitato all’ultimo posto, centrerà la salvezza i punti verranno sottratti dalla classifica di questa stagione, altrimenti, se dovesse retrocedere, il -12 diventerà effettivo nella prossima stagione.

In queste settimane il club sarà gestito da Paul Stanley, Gerald Krasner e Dean Watson, della ‘Begbies Traynor’, una compagnia specializzata nella gestione delle pratiche economiche aziendali. Saranno amministratori del club e dovranno andare alla ricerca di investitori disposti a credere nel club per salvarlo.

Il Wigan vanta un passato recente glorioso, avendo militato in Premier tra il 2005 e il 2013 e avendo raggiunto nel 2014 la semifinale di FA Cup, ottenendo il diritto di partecipare all’Europa League, dove fu eliminato al primo turno.

