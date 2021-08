Wilshere, 29 anni e l’ipotesi ritiro: “Miei figli mi chiedono perché non gioco”

Il centrocampista è svincolato e non trova squadra

Classe 1992, 29 anni, e un futuro decisamente incerto. Jack Wilshere non si sarebbe mai aspettato di trovarsi in questa situazione dopo un inizio brillante di carriera che sembrava poterlo portare all'apice del calcio europeo. Anni all'Arsenal, poi un lento declino che lo ha portato a vestire, con poco successo, le maglie di Bolton, West Ham e infine Bournemouth. Attualmente svincolato, il giocatore ha ammesso ai microfoni del The Atheltic di pensare anche al ritiro.

I FIGLI - "Se ho pensato anche al ritiro? Mi viene in mente parecchio sì. Anche i miei figli mi chiedono perché non gioco più", ha detto Wilshere visibilmente emozionato. "Ho detto al mio agente che non mi piace essere in questa situazione. La domanda che continuo a pormi è ‘perchè lo sto facendo?’. Oggi correvo da solo su una pista di atletica e mai avrei immaginato che sarei stato qui a questo punto della mia carriera". E ancora sui figli: "Ormai hanno un'età in cui cominciano a capire cosa accade. Soprattutto Archie, che ha nove anni. Ama il calcio ed è difficile spiegarglielo. Tutti mi dicevano che a quest’età sarei all'apice della mia carriera e invece...".