Wilshere non approva convocazione Maguire nell’Inghilterra: “Meglio Tomori”

Sta facendo discutere la lista dei convocati dell' Inghilterra di Gareth Southgate per il Mondiale in Qatar. In modo particolare la scelta di chiamare Harry Maguire nel pacchetto difensivo e lasciare a casa il giocatore del Milan Tomori . A parlarne è stato anche l'ormai ex centrocampista Jack Wilshere a talkSPORT.

SENZA LOGICA - "È difficile avere dei giocatori favoriti a livello internazionale. Quello che è certo è che Maguire non sta giocando al Manchester United per qualche motivo. Ten Hag è arrivato e ha visto che non era abbastanza bravo per giocare nella squadra. Allo stesso tempo, pare che Maguire sia, invece, abbastanza capace per farlo nell'Inghilterra. Per me è difficile trovare una logica. Oltre a lui, però, c'erano altri difensori centrali, in particolare Tomori, che non è nemmeno in lista. Fikayo è decisamente migliore di lui", ha detto Wilshere.