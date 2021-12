Wilshere snobba Cristiano Ronaldo: “Bernardo Silva miglior portoghese adesso”

Il commento del calciatore inglese

Redazione ITASportPress

Attualmente in cerca di una squadra Jack Wilshere è tornato a parlare non solo della sua carriera ma anche della Premier League e dei giocatori che si stanno mettendo maggiormente in luce. Particolare risalto è stato dato alle parole su Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva. Infatti, come riporta Record, il centrocampista ha parlato a talkSPORT mettendo il giocatore del City davanti all'ex Juventus, ora al Manchester United.

MIGLIORE - Secondo Wilshere, nonostante il buonissimo impatto avuto da CR7 in maglia Red Devils, il miglior giocatore portoghese attualmente è il rivale del City: "Il miglior portoghese in attività? Non è Cristiano Ronaldo. In questo momento il migliore è Bernardo Silva. È una spanna sopra tutti. Non dico che sia migliore in senso assoluto, perché la carriera di CR7 è straordinaria, ma giocassi domani sceglierei Bernardo Silva come compagno di squadra".

Una bella stoccata all'oroglio di Cristiano Ronaldo che, a quanto pare, inizia a perdere "punti" non solo nella lista dei migliori al mondo ma anche in quella dei migliori portoghesi in attività...