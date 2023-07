Winks non dimentica la Sampdoria: “Spero l’esperienza di Genova mi aiuti al Leicester”

"Sono felicissimo. Sono davvero eccitato per la sfida che mi aspetta. Il Leicester è un club fantastico, con una grande storia e le strutture sono incredibili". Ai canali ufficiali del Leicester, è HarryWinksa parlare dopo la firma con le Foxes. "Sono così felice di essere qui e pronto per andare avanti. Non vedo l’ora di iniziare, di fare una pre-season completa con la squadra e prepararmi per le partite in arrivo. Saranno settimane importanti per mettermi in forma. Non vedo l’ora di affrontare una nuova sfida e di mettermi alla prova. Venire in un club come il Leicester è un’occasione perfetta".